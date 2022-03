Il lancio dell’aggiornamento EMUI 12 stabile sta procedendo veramente bene, colpendo ultimamente anche i proprietari del Huawei P40 Lite. Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, l’upgrade si sta espandendo tra gli utenti del Huawei P40 Lite situati in diversi mercati esteri. Ora, un po’ tutti possono passare ad installare l’EMUI 12.

Secondo le informazioni, l’aggiornamento stabile sarà contraddistinto dalla versione firmware 12.0.0.220. L’aggiornamento avrà un peso di 2.72GB, per cui, prima di procedere, assicuratevi di disporre di sufficiente spazio di archiviazione sul vostro dispositivo. Come sapete, i principali aggiornamenti software portano sempre nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. L’ultima EMUI 12 è dotata di varie opzioni per ottimizzare la vostra esperienza utente, dal design dell’interfaccia alle prestazioni generali. Le funzionalità di EMUI 12 includono nuove funzioni di regolazione dei caratteri, cartelle intelligenti, notifiche separate, pannello di controllo, Huawei Share ed altro ancora. Le opzioni sono puramente ispirate al sistema operativo HarmonyOS, che ogni consumatore globale sta aspettando.

Prima dell’aggiornamento, controllate che il vostro Huawei P40 Lite sia carico almeno al 50% e di avere 3GB di spazio disponibile per scaricare e installare il pacchetto. Per un download rapido e controllato, utilizzate una connessione Wi-Fi forte e stabile. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, fate partire l’installazione (che non eliminerà quanto presente a bordo, di cui sarebbe comunque meglio effettuare un backup nel caso in cui dovesse servire riportare il telefono allo stato di fabbrica per qualsiasi imponderabile ragione), cui seguirà, appena terminata, il riavvio del device (potrebbe anche volerci qualche minuto, quindi abbiate pazienza e non vi preoccupate se vi sembra ci stia volendo troppo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

