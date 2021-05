Non poteva mancare un nuovo intervento per quanto concerne lo sviluppo software di Huawei P40 Lite, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un ulteriore aggiornamento per il device. Dopo la patch distribuita a marzo, di cui vi abbiamo parlato tramite un articolo pubblicato a suo tempo, occorre fare uno step in più, in modo da comprendere cosa sia lecito aspettarsi con il pacchetto software venuto a galla oggi 20 maggio. Soprattutto per tutti coloro che sono in attesa di EMUI 11.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento Huawei P40 Lite in arrivo a maggio

Come stanno le cose in questo periodo? Gli utenti che hanno deciso di puntare su un Huawei P40 Lite hanno aspettato a lungo per ottenere EMUI 11, ma alla fine sono rimasti delusi e non hanno ricevuto l’ultima versione invocata a furor di popolo. Non è un caso che da un po’ di tempo a questa parte lo sguardo dell’utenza sia ormai rivolto ad altro. Basti pensare al fatto che qualcuno nelle varie community tematiche vorrebbe testare nel più breve tempo possibile HarmonyOS.

Huawei ha pianificato di assicurare l’aggiornamento in questione a circa 300 milioni di dispositivi, praticamente dichiarato compatibili con HarmonyOS 2.0. Tra questi, dovrebbero essere inclusi dispositivi di marca vecchi, nuovi e di terze parti. Tra quelli lanciati sul mercato quest’anno. In un contesto così incerto, comunque, lo sviluppo software non si ferma, in quanto il produttore asiatico ha dato il via a un nuovo aggiornamento software per lo smartphone diventato molto popolare negli ultimi tredici mesi.

Sostanzialmente, tramite il rilascio venuto a galla oggi 20 maggio, sappiamo che i possessori di un Huawei P40 Lite avranno la possibilità di installare la patch di sicurezza rilasciata a marzo 2021. Changelog alla mano, non dovremmo andare oltre il solito intervento generico, ma ne sapremo di più tra qualche giorno.