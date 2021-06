Dopo aver girato l’episodio 14 di questa stagione, Sarah Drew è tornata sul set di Grey’s Anatomy 17 per il finale: l’attrice è passata a salutare i colleghi impegnati a girare le scene del matrimonio di Maggie e Winston, come dimostra un video che ha iniziato a circolare in rete alimentando rumors sul possibile ritorno dell’attrice nella serie.

In realtà si tratta di un evento che non apre la strada al rientro di Sara Drew nel cast del medical drama: l’attrice ha precisato di essere semplicemente passata di lì per un saluto, come si vede dalla clip girata da Kevin McKidd che ha documentato quel momento. La Drew ha sorpreso la collega e amica Kelly McCreary, in abito da sposa e intenta a girare la scena del primo tentativo di Maggie e Winston di sposarsi.

Le due attrici si sono abbracciate tra un ciak e l’altro e Sarah Drew ha ringraziato Kevin McKidd, regista dell’episodio finale di Grey’s Anatomy 17, per aver immortalato anche quel momento. A chi le ha chiesto informazioni, però, ha confermato che non sarebbe apparsa anche nel finale di stagione. D’altronde il suo personaggio è partito per Boston insieme a Jackson e non avrebbe avuto senso una sua apparizione nell’ultimo episodio, così come è poco probabile il suo ritorno nella serie visto che ormai la storyline dei Japril ha preso un’altra direzione dopo l’episodio della reunion.

Nelle stesse ore in cui si girava l’ultimo episodio, le cui riprese sono terminate la prima settimana di maggio, Sarah Drew pubblicava uno scatto con gli attori Kevin McKidd, regista di diversi episodi della serie, e Caterina Scorsone, interprete di Amelia Shepherd.

Sarah Drew ha lasciato a malincuore Grey’s Anatomy al termine della stagione 14, quando il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato. Attualmente è nel cast della serie Freeform Cruel Summer.