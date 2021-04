Non c’è solo il ritorno come guest star in un episodio di Grey’s Anatomy 17 nel futuro immediato di Sarah Drew: l’attrice, che ha interpretato per un decennio April Kepner nel longevo medical drama di ABC, sta per tornare in una serie tv con un ruolo nuovo di zecca.

Si tratta di Cruel Summer, la serie prodotta da Jessica Biel per Freeform, che avrà Sarah Drew nel cast nel ruolo di una madre. Il thriller ambientato negli anni ’90 racconta la storia di due giovani donne, Kate Wallis (Olivia Holt), ragazza popolare dalla vita privilegiata che un giorno scompare nel nulla, e Jeanette Turner (Chiara Aurelia), una nerd riservata accusata di avere a che fare con la sparizione di Kate. Tutti gli indizi sembrano portare alla colpevolezza di Jeanette, ma non mancano i dubbi sulla vera identità di Kate. Raccontato attraverso punti di vista diversi, questo thriller psicologico mostra come una ragazza possa passare dall’essere una dolce nerd a persona più disprezzata d’America sulla base di meri indizi.

In Cruel Summer Sarah Drew interpreta la madre di Jeanette, Cindy: a sua volta volta, come Kate, era stata la ragazza più popolare della città, ma ora fa fatica nel proteggere e tenere unita la sua famiglia da quando la figlia è finita al centro dei pettegolezzi e dei sospetti.

Freeform/ETonline.com

ETOnline ha mostrato in anteprima due foto di Sarah Drew nel suo nuovo ruolo per Cruel Summer. La produttrice esecutiva e showrunner della serie Tia Napolitano, che ha già lavorato con l’attrice in Grey’s Anatomy, ha definito “il talento selvaggio di Sarah Drew e la sua bellissima anima ciò che la rende una scelta facile per qualsiasi ruolo“, aggiungendo però che è la sua “versatilità e capacità di far emergere le anomalie in un personaggio” a renderla perfetta per interpretare Cindy Turner in Cruel Summer.

Freeform/ETonline.com

La serie debutterà martedì 20 aprile negli Stati Uniti con una speciale première di due ore su Freeform, per poi arrivare in seguito in streaming su Amazon Prime Video. Contemporaneamente Sarah Drew sta per tornare in Grey’s Anatomy 17 per un cameo nei panni di April.