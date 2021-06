C’è un nuovo indizio relativo alle flash call su WhatsApp nell’ultima beta Android dell’applicazione di messaggistica, quella appena pubblicata sul Play Store come la 2.21.11.7. Della novità per l’autenticazione al servizio si era già parlato nelle scorse settimane ma ora l’implementazione della funzione sarebbe davvero prossima.

Cosa sono le flash calls

Si tratterebbe di chiamate rapide ed automatiche attivate in WhatsApp per il sistema di verifica di autenticazione degli utenti. Non si parla dunque di un’opzione per contattare amici e parenti, semmai di una nuova possibilità di attivare il servizio di messaggistica senza l’invio di SMS con codice OTP. La nuova modalità sarebbe più immediata, senza che l’utente abbia la necessirà di fare granché.

Come funzioneranno le flash call su WhatsApp? Al primo o ad un nuovo accesso con numero personale, per attivare il servizio si potrà ricorrere ad una chiamata rapida ed automatica sul nostro telefono per controllare in sicurezza che il nostro numero sia quello effettivamente utile per chattare e chiamare. Con la specifica opzione si autorizzerà la stessa WhatsApp non solo ad inoltrare una telefonata ma anche a leggere la cronologia degli ultimi contatti sullo smartphone per dare il via al servizio. Naturalmente il consenso fornito varrà solo per lo specifico scopo (e non per memorizzare dati sensibili), ma sarà anche fornito solo per una volta e in un determinato momento. Chi non si fida della rivoluzionaria soluzione potrà naturalmente optare ancora per il vecchio metodo, quello dell’SMS ricevuto con codice OTP da inserire poi manualmente in app.

Solo su Android

La novità delle flash calls su WhatsApp, almeno per il momento, potrà arrivare solo su dispositivi Android. Apple non ha messo a disposizione per il suo sistema operativo delle API pubbliche per la lettura del registro chiamate. L’autorizzazione, come già evidenziato, è invece cruciale e propedeutica.