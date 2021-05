La classica verifica WhatsApp con la ricezione del messaggio per l’attivazione del servizio su un nuovo telefono sta per essere affiancata da una nuova modalità per compiere la stessa azione. Si tratta delle flash calls ovvero delle chiamate veloci che di certo semplificheranno la vita degli utenti in un determinato momento.

Attualmente, quando si effettua una verifica WhatsApp del proprio numero, ad esempio dopo l’attivazione di un nuovo dispositivo o ancora al primo utilizzo dell’applicazione di messaggistica, il servizio invia un SMS con un codice univoco e personale che deve essere inserito in un’apposita schermata in app. Questo tipo di procedura permette di attivare proprio il servizio nel rispetto dei massimi standard di sicurezza. La novità in sviluppo prevede che, al posto dei semplici messaggi di testo, ci siano delle chiamate.

Come funzionano le flash calls

In pratica, per la verifica WhatsApp si potrà fare presto ricorso alle chiamate veloci. Il servizio effettuerà una telefonata di qualche istante sul telefono alla quale, naturalmente, non si dovrà rispondere. Dopo aver fornito l’adeguata autorizzazione, ecco che verrà verificata la presenza della specifica telefonata nel registro delle chiamate del dispositivo. In maniera automatica, a quel punto, il nuovo profilo sarà verificato e dunque perfettamente funzionante, senza la necessità di inserire codici da parte dell’utente. Va chiarito che l’operazione di “lettura” del registro personale avverrà una sola volta e solo allo scopo di autenticare l’utente e sempre dietro consenso,ì.

L’assoluta novità per la verifica WhatsApp è stata appena scovata nella beta Android dell’applicazione di messaggistica contrassegnata come la 2.21.11.7. Gli sviluppatori stanno di certo mettendo a punto la funzione nuova di zecca per poi renderla disponibile in via definitiva in un secondo momento non meglio precisato. Probabilmente i prossimi aggiornamenti test conterranno sempre più riferimenti alla specifica funzione che, a questo punto, potrebbe giungere durante i mesi estivi.