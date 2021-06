Sono come sempre interessanti le indicazioni che arrivano ad inizio mese per quanto riguarda alcuni smartphone Android ed il relativo aggiornamento software, come possiamo notare questo venerdì a proposito del Samsung Galaxy S10. A distanza di pochissime settimane dalla patch di maggio, di cui vi abbiamo parlato con un articolo specifico, tocca prendere in esame il nuovo upgrade di giugno. Arrivato molto prima di quanto ci si potesse aspettare. Vediamo dunque quali saranno gli scenari a breve termine.

Disponibile per il Samsung Galaxy S10 l’aggiornamento di giugno

Come è stato riportato in questi minuti da SamMobile, a partire da oggi è ufficialmente in distribuzione il nuovo aggiornamento di giugno relativo al Samsung Galaxy S10. Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, la serie che è stata lanciata sul mercato due anni fa ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software con la patch di sicurezza di giugno 2021 in Polonia. Probabile, però, che nel giro di poche ore ci siano le prime segnalazioni anche in Italia e nel resto d’Europa.

Il nuovo software ha la versione firmware G97xFXXSBFUE6. Al momento, il bollettino della suddetta patch non è stato ancora reso noto dal produttore asiatico, al punto che Samsung deve ancora rivelare le vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza che ha risolto con il nuovo aggiornamento di giugno. Dunque, solo nei prossimi giorni avremo le idee più chiare sotto questo punto di vista, appena l’upgrade metterà piede nel nostro Paese. Sperando naturalmente in un passo in avanti anche a proposito della durata della batteria.

A vostro avviso, in quale specifico contesto dovrebbe intervenire il nuovo upgrade di giugno per il Samsung Galaxy S10? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa di toccare con mano il firmware e di valutare il reale impatto sullo smartphone Android.