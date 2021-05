Non poteva certo mancare la serie dei Samsung Galaxy S10 tra quelle compatibili con l’aggiornamento di maggio. Da alcune ore a questa parte, infatti, i device lanciati sul mercato poco più di due anni fa hanno iniziato a ricevere il nuovo pacchetto software del produttore coreano, dando continuità a conti fatti a quanto vi abbiamo riportato il mese scorso sul nostro magazine. Importante capire a cosa serva l’upgrade in questione, in attesa che arrivino le prime segnalazioni da parte di coloro che riceveranno la specifica notifica qui in Italia.

Cosa cambia per il Samsung Galaxy S10 con il nuovo aggiornamento di maggio

Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento per il Samsung Galaxy S10? Secondo i primi dettagli forniti al momento da SamMobile, pare che si tratti di un upgrade la cui versione del firmware è etichettata con G97xFXXUAFUE3. A tal proposito, Samsung pare che abbia deciso di implementarla da alcune ore a questa parte per i top di gamma 2019 in Europa. La Svizzera, come spesso avviene in queste circostanze, pare godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista, in attesa che altri Paesi facciano il medesimo step.

Stando ai primi report raccolti questo venerdì, il nuovo aggiornamento per la sicurezza di maggio 2021 ha il merito di risolvere almeno una dozzina di vulnerabilità che interessano il sistema operativo Android. Tra queste, alcune investono in modo specifico il software di Samsung. Come se non bastasse, il produttore asiatico ha confermato che il nuovo aggiornamento di sicurezza dovrebbe contenere anche una correzione per una vulnerabilità specifica. Si tratta di un problema che, nelle scorse settimane, ha coinvolto milioni di dispositivi alimentati da modem Qualcomm.

A questo punto, non possiamo fare altro che attendere la disponibilità di questo nuovo aggiornamento in Italia e nel resto d’Europa, sperando in buone notizie per il Samsung Galaxy S10 anche in altri contesti di utilizzo.