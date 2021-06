Outlander 6 avrà meno episodi delle stagioni precedenti: la produzione della serie ha subito le conseguenze della pandemia e la durata della prossima stagione è stata dimezzata.

Saranno soltanto 8 gli episodi di Outlander 6, inclusa una première speciale da 90 minuti, ma l’effetto della pandemia dovrebbe rientrare presto. La settima, infatti, sarà una stagione estesa a 16 episodi. La ridotta durata di Outlander 6 è stata spiegata così dallo showrunner Matthew B. Roberts: “Le riprese del 2021 hanno presentato una serie di sfide senza precedenti che ci hanno portato alla decisione di troncare la stagione per offrire ai fan la stagione più vibrante e dinamica il più presto possibile“.

Starz ha annunciato l’uscita di Outlander 6 per l’inizio del 2022: la produzione del dramma fantasy in costume di Ronald D. Moore, basato sulla serie di libri di Diana Gabaldon, si conclude questa settimana dopo vari ritardi dovuti alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid.

Al termine delle riprese di Outlander 6 ci sarà una pausa di diversi mesi e solo nel 2022 la produzione ripartirà per girare la stagione 7, basata sul settimo degli otto libri della saga letteraria della Gabaldon, intitolato Destini Incrociati (in originale An Echo in the Bone). Per ciascuna delle due stagioni erano originariamente previsti 12 episodi, in linea con i precedenti cinque capitoli, ma i problemi di produzione hanno imposto una rimodulazione della loro durata, distribuendo gli episodi in 8 per Outlander 6 e 16 per Outlander 7.

Starz ha anche divulgato le prime immagini promozionali di Outlander 6, basata sul romanzo Nevi Infuocate. Ecco la trama e le foto di scena della sesta stagione, che potrà contare anche su tre new entry precedentemente annunciate.

Stabilire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto un compito facile, in particolare nel selvaggio entroterra della Carolina del Nord – e forse in modo più significativo – durante un periodo di drammatici sconvolgimenti politici. I Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare all’interno di una società che, come Claire sa fin troppo bene, sta marciando inconsapevolmente verso la rivoluzione. In questo contesto, che annuncia la nascita della nuova nazione americana, Claire e Jamie hanno costruito una casa insieme a Fraser’s Ridge. Devono ora difendere questa casa – stabilita su un terreno concesso loro dalla Corona – non solo dalle forze esterne, ma anche dalle crescenti lotte e conflitti nella comunità di loro competenza.