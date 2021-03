Le new entry di Outlander 6 hanno finalmente un volto: a pochi giorni dell’annuncio del rinnovo per la settima stagione, Starz ha offerto ai fan della serie un primo sguardo ai Christies, un’intera famiglia che arriva a movimentare la trama della sesta.

Introdotti dalle star dello show Richard Rankin, Caitriona Balfe e Sophie Skelton, i tre interpreti new entry di Outlander 6 debuttano nei panni dei loro personaggi grazie ad alcuni video postati su Twitter.

Le new entry di Outlander 6 sono Mark Lewis Jones (già in Gangs of London), che interpreta il capofamiglia Tom Christie, Jessica Reynolds (The Curse of Audrey Earnshaw), che interpreta la figlia Malva Christie e Alexander Vlahos (Versailles), nei panni del figlio Allan Christie.

Le prime anticipazioni sulle new entry di Outlander 6 forniscono alcuni dettagli sulla trama della stagione che sta per debuttare. Già parte del passato di Jamie Fraser (Sam Heughan), Tom Christie è stato prigioniero ad Ardsmuir, dove i due sono stati mandati in seguito alla rivolta giacobita nella terza stagione. Le vecchie tensioni continuano quando il devoto protestante porta la sua famiglia a Fraser’s Ridge per stabilirsi lì.

Well, here we go! Thrilled to be playing Malva in the next series of @Outlander_STARZ we’re in for a ride. X pic.twitter.com/1OcSQ2hAQa — Jessica Reynolds (@jesssreynolds_) March 19, 2021

Le altre new entry di Outlander 6 sono i figli di Tom: Malva è una ragazza vivace che subisce il fascino del lavoro medico di Claire e inizia un apprendistato sotto la matriarca di Fraser. Ma il fascino di Malva per la mentalità moderna di Claire potrebbe causare pesanti attriti con un padre conservatore come Tom. L’altro figlio di Tom, Allan, è testardo e diffidente nei confronti degli estranei, molto protettivo nei riguardi della sua famiglia quando iniziano a muoversi in un ambiente sconosciuto come Fraser’s Ridge.

Last but *certainly* not least… meet Alexander Vlahos (@vlavla) AKA our Allan Christie. Son to Tom and brother to Malva, Allan is highly protective of his family as they settle into this new environment. #Outlander pic.twitter.com/7xMJPUtswB — Outlander (@Outlander_STARZ) March 19, 2021

Outlander è stata appena rinnovata per una settima stagione da Starz e probabilmente avrà uno spin-off dedicato al personaggio di Lord John.