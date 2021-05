Ed Sheeran e Courteney Cox sono amici, ora anche di “routine”. I fanatici di Friends non hanno bisogno di spiegazioni, ma per tutti gli altri una precisazione è doverosa.

Ed Sheeran e Courteney Cox hanno realizzato un video in cui rifanno la coreografia di ballo che Ross (David Schwimmer) e sua sorella Monica (Cox) hanno eseguito in un episodio della sesta stagione della sit-com, intitolato appunto “The One With The Routine“, tradotto in italiano con “Lo Spettacolo di Fine Anno“. Nel celebre episodio, considerato uno dei classici di Friends, i fratelli Geller l’hanno messa in scena sul set dello show di Capodanno “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” nel disperato tentativo di attirare l’attenzione della telecamera su di loro.

Quella di Ed Sheeran e Courteney Cox è un’imitazione non pedissequa della coreografia originale, ma un tentativo sicuramente apprezzato per ironia dai rispettivi seguaci, che hanno reso virale il video in poche ore.

La coreografia di Ed Sheeran e Courteney Cox è un modo per celebrare l’uscita della tanto attesa reunion del cast della serie, lo show di HBO Max previsto già un anno fa e rimandato a causa Covid: lo speciale Friends: The Reunion è stato distribuito da HBO in diversi Paesi nel mondo il 27 maggio ed è diventato immediatamente l’evento televisivo dell’anno (disponibile anche in Italia in streaming su Now, qui la nostra recensione).

Proprio l’episodio della “routine” celebrato da Ed Sheeran e Courteney Cox sui social è stato ricordato durante la reunion dal premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, che vi ha preso parte con un piccolo intervento insieme alla sua migliore amica Vee: entrambe condividono la passione per la serie e hanno citato l’episodio 10 della sesta stagione come uno dei loro preferiti in assoluto.