Nuove celebrazioni di Friends si svolgono questa settimana in onore della Giornata Internazionale dell’Amicizia che ricorre il 30 luglio: la società di produzione dell’iconica sit-com Warner Bros. Discovery a dato il via alla Friends Fan Week 2022 il 25 luglio, con una serie di eventi e premi per festeggiare ancora una volta, dopo la reunion dello scorso anno, il successo senza fine dell’amata commedia con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

La Friends Fan Week 2022 prevede concorsi a cui partecipare e omaggi da distribuire tramite i social media, inoltre mette in palio la possibilità di partecipazione alla rinomata Friends Experience a New York, Denver e Toronto. Si tratta di un percorso a tema tra 12 stanze che riproducono i set della serie, tra cui la cucina di Monica, la celebre fontana della sigla, la caffetteria Central Perk ricreata con il leggendario divano arancione e un negozio al dettaglio in cui fare shopping di prodotti esclusivi. Questi ultimi saranno distribuiti anche con un giveaway online su Instagram (gestito dall’account @friendstheexperience) a partire dal 25 luglio e una promozione al dettaglio con il 15% di sconto online e in negozio per 24 ore il 30 luglio, su www.friendstheexperience.com. Una nuova linea di prodotti ispirati alla sit-com cult degli anni Novanta saranno disponibili per l’acquisto, come il gioco Clue: Friends Game, uno zaino che riproduce l’immagine simbolo della porta d’ingresso dell’appartamento di Monica e altro ancora.

Sui social media la Friends Fan Week 2022 include concorsi giornalieri e regali per i followers, che possono partecipare ai contest seguendo gli account Instagram @Friends e @WBStyle. Saranno diffusi anche nuovi filtri Instagram e TikTok ispirati e adesivi Giphy. Inoltre una schiera di influencer su Instagram e TikTok darà il via alla sfida video #FriendsFanWeek, ovvero un contest basato sulla pubblicazione di un video ispirato alla serie, che potrebbe essere condiviso dai canali ufficiali.

Insomma nonostante siano passati quasi trent’anni dal debutto di Friends, che faceva il suo esordio nel 1994, l’eredità della serie continua ad essere un mercato fiorente, nonché un ricordo vivo in diverse generazioni di telespettatori.

