Uno dei principi portanti di un operatore in questi anni, a quanto pare potrebbe venir meno in futuro, visto che formalmente da alcuni giorni a questa parte non possiamo escludere che in futuro ci siano rimodulazioni Iliad. Nessuna speculazione campata per aria, ma una porta aperta per determinati piani sottoscritti a partire dal 25 maggio 2021. Insomma, un altro elemento da prendere in considerazione, dopo aver trattato nei giorni scorsi il giallo della mancata possibilità di cambiare piano attraverso la suddetta compagnia telefonica.

Perché si parla di possibili rimodulazioni Iliad da fine maggio

C’è una ragione ben precisa se in questo periodo si parla di possibili rimodulazioni Iliad in futuro, ed è sotto gli occhi di tutti. Contrariamente a quanto avvenuto dal 2018 fino ad oggi, infatti, tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere piani come Flash 120 a 9,99 euro, Giga 80 a 7,99 euro e Giga 120 9,99 euro potrebbero fare i conti con aumenti in futuro. La data spartiacque, come accennato in precedenza, è quella del 25 maggio. All’interno delle condizioni del contratto, c’è una novità cruciale rispetto al passato.

Sostanzialmente, nell’Articolo 9 del contratto viene annunciato che l’operatore francese si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni proposte all’utente, comprese quelle economiche. Insomma, qualora dovessero esserci rimodulazioni Iliad in futuro per i piani in questione, non ci potranno essere obiezioni. Fermo restando la possibilità di recedere e di rifiutare eventuali aumenti. Un cambio di rotta trasparente, dunque, ma che accomuna la compagnia telefonica alle altre su un concetto per il quale si era sempre differenziata.

Staremo a vedere se e quando arriveranno eventuali rimodulazioni Iliad in futuro. Di sicuro, da questo momento non possiamo escludere “a prescindere” uno scenario del genere. Questa, di suo, è una notizia non di poco conto, considerando che l’azienda si era posizionata in modo differente nelle menti dei consumatori.