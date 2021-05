Una delle mancanze di cui si parla maggiormente in questi mesi sul fronte degli operatori mobile si concentra sull’impossibilità di cambiare offerta Iliad. Dunque, se avete attivato una SIM con un piano specifico della compagnia telefonica francese, non potrete in alcun modo passare ad un piano che ritenete più idoneo alle vostre esigenze. Non necessariamente più economico, in quanto la falla riguarda anche eventuali transizioni verso pacchetti più corposi, con un costo per forza di cose più elevato.

Niente cambio offerta Iliad per il pubblico italiano

Senza ombra di dubbio un limite quello del mancato cambio offerta Iliad, che a lungo termine potrebbe farsi sentire anche in termini numerici sulla base utenza. Di sicuro, si tratta di uno dei temi maggiormente dibattuti, insieme a quello di PayPal. Ad oggi, infatti, si tratta di un metodo di pagamento non contemplato dall’azienda, come abbiamo avuto modo di rimarcare con un recente punto della situazione. Quanto al cambio piano, sui social proprio in queste ore ho trovato un ulteriore feedback che pare non aprire molti spiragli a chi vorrebbe fare questo step:

“Ciao Roberto. Al momento non è previsto l’upgrade dell’offerta/il cambio offerta, ma puoi sempre sottoscrivere una nuova SIM iliad e scegliere quando utilizzarla. Grazie, team iliad“.

A differenza di quanto avvenuto in passato sul tema PayPal, rispondendo alle domande sul cambio dell’offerta Iliad, non troviamo neppure lo spiraglio minimo. Dunque, l’operatore ad oggi non sta valutando uno scenario del genere. Chi vuole cambiare piano, è costretto a puntare sulla cosiddetta triangolazione, nel senso che si dovrà passare ad altro operatore con la propria SIM, per poi tornare nel mondo Iliad. Il tutto, però, affrontando due costi di attivazione e facendo attenzione a non incappare in eventuali penali. Vedremo se le cose cambieranno a breve.