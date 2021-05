Si sono ufficialmente concluse le riprese della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders. Con un annuncio sui social, il profilo ufficiale della serie britannica ha annunciato la fine di tutto. Dopo sei stagioni, le vicende della famiglia Shelby giungono alla chiusura.

Le riprese di questo ultimo capitolo sono state molto travagliate. Il set era pronto per la riapertura a marzo del 2020. Poi, lo scoppio della pandemia ha sconvolto tutti i piani della produzione, costringendo il creatore Steven Knight e il suo team a rivedere le sceneggiature. Il primo ciak è stato quindi battuto lo scorso gennaio a Liverpool e in parte a Birmingham, dov’è ambientata la storia. Poi, una tragedia ha colpito la produzione: il 16 aprile 2021 è venuta a mancare l’attrice Helen McCrory, interprete della zia Polly – e non è ancora chiaro se il suo personaggio farà parte della sesta stagione.

Le vicende legate alla gang criminale irlandese non si concluderanno qui. Lo show proseguirà infatti sotto forma di film che fungerà da episodio finale per Peaky Blinders. Nei piani di Knight c’era quello di chiudere la serie con la settima stagione. Tuttavia la pandemia di Covid non solo ha ritardato le riprese – che dovevano iniziare già la scorsa primavera nel Regno Unito – ma ha costretto la produzione a rinunciare a un altro ciclo di episodi. Inoltre, i costi elevati per mantenere la giusta sicurezza (tra mascherine, test e distanziamento sociale) sul set hanno poi contribuito a fare il resto.

Cillian Murphy ha intanto salutato il suo alter ego, Tommy Shelby, personaggio che interpreta dal 2013, dichiarando che non girare più Peaky Blinders “sarà molto strano”, ha ammesso in un’intervista con Men’s Health. “Probabilmente credo che quando mi fermerò, dovrò prendermi del tempo per realizzare il fatto che non lo interpreterò di nuovo. Devo convivere con questa cosa.”

Il debutto dell’ultima stagione di Peaky Blinders è previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.