Il film di Peaky Blinders potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo franchise legato alla serie tv. Dopo che i piani di realizzare una settima stagione sono andati in fumo a causa della pandemia, il creatore Steven Knight ha annunciato la produzione di un lungometraggio che concluderà la storia della famiglia criminale degli Shelby.

In una lunga intervista con Variety, l’ideatore di Peaky Blinders ha parlato dei suoi prossimi progetti per il franchise. Riguardo al film:

Siamo in fase di sviluppo. È un’idea completamente realizzata, ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì, ci saranno cose che non chiamo spin-off, ma piuttosto altre serie tv che spero saranno fungeranno da seguito alla storia di questa parte della società e di questa famiglia.

Knight non conferma né smentisce l’ipotesi, ma dalle sue dichiarazioni sembra proprio che il franchise legato alla storica gang criminale di Birmingham proseguirà sullo schermo. La decisione di non realizzare una settima stagione di Peaky Blinders è, come detto anche prima, stata influenzata dalla pandemia.

Il COVID è arrivato e abbiamo perso un anno di produzione. Quindi abbiamo messo insieme le nostre teste e pensato che sarebbe stata una buona idea fare un film invece di realizzare una settima stagione.

Steven Knight crede fermamente che Peaky Blinders si concluderà col botto. La sesta stagione è ambientata ancora nel periodo del fascismo e come Tommy Shelby continuerà a opporsi ad esso.

Quando Tommy Shelby è tornato dalla prima guerra mondiale, era emotivamente morto. Era spento a causa delle sue esperienze ed era un nichilista e senza una morale. Aveva un obiettivo che era quello di accumulare denaro, ma quando incontra il fascismo, qualcosa viene riportato in vita e decide che c’è il bene e il male. Ed è per questo che dedica il suo tempo a contrastarlo. E questa lotta continuerà nella sesta stagione e molte, molte altre cose accadranno a Tommy che il pubblico non si aspetta. Penso chela scrittura in questa stagione sia più concentrata. L’ho già detto, ma ho sempre creduto che fosse vero ogni volta. E credo che questa volta sia il caso: la sesta stagione è la migliore.

Le riprese della sesta e ultima stagione sono in corso.