Mancano una manciata di giorni al lancio globale di Harmony OS, il sistema operativo di Huawei alternativo ad Android. Il prossimo 2 giugno ci sarà il keynote ufficiale di presentazione nel quale di certo si scopriranno anche i nomi di tutti i dispositivi che potranno beneficiare della novità. Nell’attesa, un noto leaker su Weibo ripreso pure dalla fonte autorevole Huawei Central ha indicato un numero più che esaustivo di modelli pronti il grande salto. per quanto si tratti di un elenco ufficioso, è abbastanza verosimile che quanto di seguito riportato trovi reale riscontro ben presto.

Sono già in fase beta Harmony OS i Huawei P40 e di fatto i dispositivi del 2020 non mancheranno l’appuntamento con il nuovo sistema operativo. La stessa buona sorte toccherà agli esemplari della serie Huawei Mate 40 ma anche a ritroso ai Huawei P30. Nell’elenco di device pronti potenzialmente ad abbandonare Android ci sono anche i Huawei Mate X, Mate Xs, X2 a ancora i Mate 20. Non manca all’appello neppure la serie Nova. I dispositivi Nova 8, Nova 7, Nova 6 e addirittura Nova 5 risponderanno all’appello del nuovo OS secondo le attuali indiscrezioni.

Per quanto Honor non sia più un sotto-brand Huawei, anche alcuni esemplari del noto marchio potranno essere aggiornabili propri ad Harmony OS. Toccherà dunque agli Honor 30, Honor V30, Honor Play 4T Pro, Honor X10 5G, ancora agli Honor 20 e Honor 9X toccare con mano la soluzione proprietaria.

Oltre agli smartphone più o meno recenti già elencati, Harmony OS dovrebbe essere reso disponibile anche per gli smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro,

Huawei Watch GT 2 Pro versione ECG, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e. Perfino alcuni tablet rientrano già nel progetto di diffusione dell’OS alternativo ad Android.. Questi ultimi sono il Huawei MatePad, il Huawei MatePad Pro Series, il tablet Honor Serie V6 e il Huawei MediaPad serie M6,