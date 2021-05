Non è più solo un’ipotesi la possibilità di un Twitter a pagamento. Naturalmente il servizio sarà opzionale e chi vorrà continuare ad utilizzare il social nella formula gratuita potrà farlo senza alcun problema. Tuttavia, soprattutto per i professionisti e chi utilizza lo strumento per il proprio lavoro, ci sarà la possibilità di sfruttare utili funzioni, tra l’altro ad un prezzo che sembrerebbe essere anche abbastanza contenuto.

L’assoluta esperta del social dei cinguettii Jane Manchun Wong ha condiviso la notizia di Twitter a pagamento nelle scorse ore. In realtà il servizio non free è apparso come opzione degli acquisti in app dell’ultima versione iOS disponibile sull’App Store di Apple. La modalità in questione si chiamerebbe Twitter Blue e costerebbe 2.99 dollari al mese. Il riferimento è alla sola moneta statunitense visto che l’apparizione della novità ha interessato (per ora) solo il territorio USA.

Cosa si potrà fare con la versione di Twitter a pagamento rispetto a quella totalmente gratis? Gli utenti abbonati al servizio potranno modificare i post inviati tramite apposita funzione “Undo”. Sarebbe poi previsto una Reader Mode, ossia una speciale modalità di lettura delle conversazioni più popolari. Non finisce qui, perché dovrebbe essere possibile anche personalizzare l’icona di Twitter sullo smartphone e dovrebbe essere attivata anche la scheda del menù social Collections in cui ritrovare velocemente tutti i post salvati, secondo le proprie esigenze.

Non è dato sapere quando Twitter a pagamento diventerà effettivo per tutti gli utenti interessati ma, di certo, si assisterà ad un periodo più o meno lungo in cui la novità sarà a disposizione probabilmente solo in USA. Il social sta vivendo un momento di forte fermento con una serie di feature innovative messe a disposizione di un numero sempre più ampio di clienti. Sono recentissime, ad esempio, le chat audio di Spaces per cercare pure di fare breccia nei cuori dei fan del social dei soli sonori Clubhouse.