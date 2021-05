Si torna a parlare in queste ore della tanto discussa serie Huawei P40, in riferimento allo sviluppo software dei modelli lanciati sul mercato poco più di un anno fa. In attesa di capire quali possano essere le mosse dell’azienda con il successore, infatti, non bisogna dimenticare che i top di gamma 2020 stiano continuando a ricevere patch per migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti. Dunque, lo sguardo non è proiettato solo verso HarmonyOS, dopo le notizie che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi, ma anche su obiettivi a breve termine.

Cosa aspettarsi da Huawei P40 dopo l’aggiornamento di maggio

Nel bel mezzo di tutti i progetti che convergono per forza di cose su HarmonyOS, Huawei continua a inviare nuovi aggiornamenti del firmware a dispositivi lanciati sul mercato in precedenza, inclusi smartphone, tablet, smartwatch e altro. Questi pacchetti software non solo installano nuove patch di sicurezza, ma anche nuove ottimizzazioni software. L’obiettivo del produttore, come potremo notare oggi 28 maggio con Huawei P40, resta quello di assicurare aggiunte di funzionalità che migliorino l’esperienza utente complessiva.

Secondo quanto riportato da una fonte autorevole come Huawei Central, il nuovo aggiornamento per Huawei P40 potrebbe rivelarsi effettivamente più interessante del previsto. Il changelog che indica le modifiche, non a caso, afferma in buona sostanza che questo aggiornamento introduca nuove icone di download rapido per app popolari. A questo, poi, dobbiamo aggiungere ottimizzazioni per Bluetooth ed il fatto che sia stato risolto il problema della collaborazione multischermo.

Inutile dire che per gli utenti in possesso di un modello legato alla serie Huawei P40, la priorità sia quella di procedere con l’installazione alla luce della patch di sicurezza di aprile. Solo nei prossimi giorni ne sapremo di più a proposito del reale impatto che l’aggiornamento avrà su questi device qui in Europa.