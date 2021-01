Arrivano questo venerdì importanti indicazioni per gli utenti che nell’ultimo anno hanno deciso di dare fiducia alla serie Huawei P40, nonostante la tanto discussa assenza dei servizi Google. In particolare, dopo aver parlato di una nuova patch per il P40 Lite, come avrete notato pochi giorni fa, oggi 15 venerdì bisogna concentrarsi su un upgrade concepito per i top di gamma. Come sempre, per farsi trovare pronti è importante analizzare più da vicino le informazioni trapelate finora, in modo da farsi trovare pronti.

A cosa servono gli aggiornamenti per la serie Huawei P40 dal 15 gennaio

Il tema è stato affrontato oggi anche da Huawei Central, che effettivamente ci dà importanti anticipazioni sul nuovo aggiornamento testato da alcune ore dai possessori di un Huawei P40. Il colosso cinese, più in particolare, sta inviando anche nuovo software per gli utenti che hanno puntato su questi dispositivi e che, al contempo, in queste settimane hanno già ricevuto EMUI 11. Secondo le informazioni, l’ultimo firmware per la serie P40 in Europa porta con sé il firmware di dicembre 2020, che migliora la sicurezza del sistema.

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge anche una nuova funzione di trasferimento file veloce per consentire la trasmissione di file di grandi dimensioni ad alta velocità. Il changelog delle modifiche non menziona questo plus, ma la fonte conferma che sia parte integrante di questo aggiornamento. Fino ad ora, questo valore aggiunto, il cui nome originale è “Flash file transfer”, è stata implementata per gli smartphone Huawei con EMUI 11 in Cina. A quanto pare, l’azienda ha iniziato ad espandersi in continenti. Tuttavia, aspetteremo ulteriori conferme su questo argomento.

Solo nei prossimi giorni capiremo quali saranno le funzioni extra effettivamente incluse nel nuovo aggiornamento che è stato messo a disposizione di coloro che si ritrovano con un Huawei P40 in questo particolare momento storico.