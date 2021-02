Ci sono diverse offerte che possiamo prendere in considerazione anche a fine febbraio qui in Italia, soprattutto nel caso in cui non si voglia spendere una cifra esorbitante attraverso i vari Huawei P40 Lite e P40. Come spesso capita in questi casi, è Amazon ad offrirci le opportunità più interessanti, garantendo al pubblico il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Proviamo dunque ad analizzare più da vicino la situazione per i due smartphone, dando un contributo ai potenziali acquirenti.

Il prezzo Amazon per acquistare un Huawei 40 Lite

Chi intende assicurarsi un Huawei P40 Lite, ad esempio, anche in queste ore può procedere con un esborso di poco inferiore ai 200 euro. Nelle ultime due settimane su Amazon c’era stato un improvviso rialzo dei prezzi, ma ora la situazione è diventata di nuovo allettante per il pubblico. Il tutto, in attesa che durante il mese di marzo arrivino segnali importanti anche sul fronte degli aggiornamenti. Per Huawei P40 Lite ed EMUI 11, come riportato di recente, qualche speranza residua c’è ancora.

Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Interessante la situazione per Huawei P40. A lungo siamo stati vicini alla soglia dei 400 euro, ma da alcuni giorni a questa parte risultano disponibili all’interno del popolare store delle promozioni estremamente allettanti. Non è un caso che questa mattina lo smartphone si possa acquistare addirittura a 440 euro. Il tutto in un contesto nel quale la distribuzione di Android 11 e dell’interfaccia EMUI 11 risulta essere in uno stato avanzato da tempo, con probabile diffusione totale della sua versione definitiva anche di EMUI 11.1 entro poche settimane.

Fate dunque grande attenzione alle offerte riportate questa domenica, nel caso in cui abbiate deciso di acquistare un Huawei P40 Lite o un Huawei P40, anche perché la piena distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11.1 potrebbe determinare un aumento dei prezzi nelle prossime settimane. Che ne dite? Vale la pena procedere alle condizioni trapelate in queste ore qui in Italia?