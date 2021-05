Si scaldano i motori, è proprio il caso di dirlo. La beta pubblica di Harmony OS ha fatto una prima apparizione, seppure breve, sul Huawei P40 e Mate 40. Una mossa inaspettata in questo momento, a pochi giorni dall’evento globale del 2 giugno che dovrebbe consegnare a tutto il mondo il sistema operativo del produttore cinese, nella sua versione finale. Eppure, almeno per svariate ore, proprio la versione sperimentale dell’OS è stata messa a disposizione di un certo numero di utenti e in molti non si sono fatti scappare l’occasione.

Ricostruiamo i fatti, così come riportati anche dalla fonte Huawei Central. In pratica, proprio nelle scorse ore, nell’app di supporto Huawei sarebbe apparsa la possibilità di aderire alla beta pubblica di Harmony OS. Si è trattato di certo di una finestra di test molto breve, con pochi utenti chiamati a partecipare in particolar modo sempre in terra asiatica. I primi fortunati dunque dovrebbero ricevere la conferma dell’accettazione della richiesta con la possibilità di provare direttamente proprio la versione sperimentale del sistema operativo. Al momento di questa pubblicazione, non c’è più la possibilità di aderire al programma ma diverse sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Il 2 giugno l’evento di presentazione di Harmony OS sarà di tipo globale, dunque non dedicato alla sola Cina. Come naturale conseguenza, ci si aspetta che proprio il nuovo sistema operativo cominci ad essere distribuito in tutto il mondo anche nella sua versione definitiva. La beta apparsa in queste ore potrebbe essere dunque un rapidissimo passaggio alla formula matura della soluzione software. Quest’ultima verrà immediatamente messa in comparazione con Android di Google. La sfida sarà di certo ardua con l’obiettivo di conquistare utenti in ogni parte del globo, ovunque i nuovi dispositivi Huawei si vendano con la nuova alternativa. Va ricordato sempre che anche gli smartphone in commercio (proprio come il Huawei P40, il Mate 40 ma anche altri modelli più datati) potranno fare il grande passo e abbandonare il sistema di Google con un semplice aggiornamento.