Ottime notizie per i possessori di Huawei P40, nei modelli standard e Pro. Per i due top di gamma ancora in carica è appena partita la distribuzione dell’aggiornamento di sicurezza per il mese di marzo 2021. Il rilascio, globalmente, era partito dall’Australia la scorsa settimana. In queste ore, al contrario, il firmware comincia a rendersi disponibile nel vecchio continente e non ci sono particolari dubbi sul fatto che arriverà velocemente anche nel nostro paese.

A cosa serve la patch mensile

La patch di sicurezza del mese di marzo resa disponibile per i Huawei P40 e P40 Pro è siglata come 11.0.0.180 ed ha un peso pari a 289 MB. Il suo compito è quello di superare alcune vulnerabilità anche importanti, scovate dagli sviluppatori. Per il mese di riferimento, gli exploit corretti sono includono 2 CVE critici, 13 di livello alto e 132 di livello medio. Le coordinate appena fornite parlano da sole e per questo motivo sarebbe proprio il caso di non tergiversare sull’update, non appena disponibile.

Come è ben noto, i dispositivi Huawei P40 del 2020 sono già stati raggiunti dalla nuova versione dell’interfaccia EMUI 11 con tutta la sua portata di novità. Insieme all’aggiornamento di sicurezza oggi preso in esame, le due ammiraglie ottengono il pieno supporto per performance e dunque prestazioni invidiabili.

C’è anche Harmony OS all’orizzonte

Di certo il supporto software fornito fino a questo momento ai Huawei P40 è encomiabile e sempre per gli stessi device si prospetta un futuro del tutto roseo. Basti pensare che l’ormai imminente Harmony OS proprietario nella sua versione definitiva per gli utenti finali dovrebbe essere reso disponibile ben presto per una serie di smartphone già lanciati nel recente passato e non solo su nuovo hardware (come i futuri Huawei P50). Proprio i Huawei P40 dovrebbero essere in prima fila per ottenere la possibilità di testare il sistema operativo nuovo di zecca al posto di Android.