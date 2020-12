Mancano pochi giorni a Natale, ma alcuni utenti in Italia sono ancora in tempo per il regalo giusto in ambito smartphone, soprattutto nel caso in cui abbiate messo nel mirino prodotti Android come i vari OnePlus Nord ed il cosiddetto Huawei P40. Quest’ultimo, come avete osservato poco più di una settimana fa sul nostro magazine, sta ricevendo costantemente aggiornamenti. Nonostante l’assenza di servizi Google, il produttore asiatico appare decisamente sul pezzo dal punto di vista dello sviluppo software.

I nuovissimi prezzi per Huawei P40 e OnePlus Nord su Amazon

Quali sono le ultime offerte prima di Natale che possiamo prendere in considerazione su Amazon per i due smartphone? Partiamo proprio da Huawei P40, proposto al pubblico a prezzi più alti del solito dopo il Black Friday di fine novembre. Da alcune ore a questa parte, i potenziali acquirenti del dispositivo possono concludere l’ordine con un esborso di 499 euro. Nel box che segue, trovate la promozione tramite la quale è inclusa anche una cover per il pubblico che deciderà di concludere la transazione in giornata.

Offerta HUAWEI P40 con Cover, Acoustic Display da 6.1", Tripla Fotocamera... Questo dispositivo utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) anzichè i...

Acquista entro il 31 agosto 2020 e per te fantastici vantaggi per la...

Da sottolineare anche la proposta che ci arriva dal market sul fronte OnePlus Nord. In questo frangente, infatti, non possiamo ignorare il fatto che si possa acquistare il modello con comparto hardware più evoluto con leggero sconto. Il prodotto da 12 GB di memoria RAM, infatti, in questo momento risulta disponibile a 480 euro circa. Possibile che la promozione possa andare esaurita nel giro di poche ore, ragion per cui fate molta attenzione.

OnePlus NORD Smartphone Ash Grey | 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz... 6,44 '' AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, non è...

Il sistema camera Quad-Rear ed il sistema Dual-front, offrono molte...

Impossibile prevedere la durata delle offerte Amazon che ho portato alla vostra attenzione oggi 21 dicembre, ma nel caso in cui siate convinti di acquistare un Huawei P40 o un OnePlus Nord, vi consiglierei di procedere nel più breve tempo possibile a questo punto. Che ne dite?