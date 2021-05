Tornano ad essere attuali in questi minuti i problemi Instagram per diversi utenti italiani, anche se al momento non possiamo avere la certezza che si tratti di un malfunzionamento simile a quello che abbiamo trattato sulle nostre pagine nei giorni scorsi. Qualcuno parla addirittura di down, mentre altri si limitano a mettere in evidenza difficoltà in fase di login. O, ancora, della classica situazione in cui appare il messaggio “impossibile aggiornare il feed“. Dunque, al momento una situazione ancora tutta da decifrare.

Attenzione ai problemi Instagram: focus su down, login e feed questo martedì

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, dunque, è molto complicato mettere a fuoco i problemi Instagram del giorno. Tutto gravita attorno allo scenario del down ampiamente diffuso tra gli utenti, fino ad arrivare alle anomalie segnalate in fase di login e feed il 25 maggio. Di sicuro, al momento possiamo parlare di un disservizio non isolato, come del resto si può facilmente percepire visitando l’apposita pagina di Down Detector. Proprio lì, infatti, troverete riscontri più dettagliati in tempo reale.

Ci sono ancora molti nodi da sciogliere, dunque, a proposito dei problemi Instagram di cui tanto si parla in queste ore. La speranza è che le anomalie possano essere gestite a stretto giro o che, in alternativa, arrivi una comunicazione ufficiale utile per far luce su quanto avvenuto. Vi faremo sapere appena avremo notizie più concrete sotto questo punto di vista, a prescindere dal fatto che si tratti di down, o anomalie su login e feed da aggiornare.

Nel frattempo, se avete maturato un’esperienza diretta coi problemi Instagram di cui tutti parlano in questi minuti, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi. Con la vostra esperienza sul campo, infatti, sarà più semplice contestualizzare al meglio il tutto.