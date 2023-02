Un amaro risveglio per diversi utenti social: non si visualizzano le storie Instagram in questo giovedì 9 febbraio. L’anomalia segue il grosso down che ha caratterizzato la notte scorsa con il blocco della piattaforma per molti utenti. I malfunzionamenti più gravi sono rientrati ma l’esperienza con il proprio profilo continua a non essere delle migliori. Capiamo dunque cosa ancora non va all’interno degli account, cercando di fornire anche qualche consiglio utile per superare proprio le difficoltà.

Nella mattinata odierna di questo giovedì di inizio mese, è possibile entrare nel social network tra i più amati al mondo ma non si visualizzano le storie Instagram proprie o altrui. Si tratta di un’anomalia che non sta investendo la totalità dei profili ma comunque un discreto numero di questi. L’esperienza social risulta dunque non ottimale, visto che la funzione principale del proprio account restituisce dei messaggi di errore e non puà essere utilizzata in toto o almeno in parte.

Il fatto che non si visualizzano le storie Instagram a distanza di qualche ora dal grosso down della notte appena trascorsa non deve stupire. I problemi attuali possono considerarsi come quasi ovvi a seguito di un malfunzionamento così diffuso come quello della scorsa notte. Nel corso della giornata, magari anche nel giro di brevissimo tempo, le anomalie dovrebbero tutte rientrare e ogni funzione social dovrebbe pure essere messa a disposizione di tutti.

Al momento, ci sono un paio di passaggi da eseguire per provare a risolvere il problema delle storie Instagram che non si visualizzano. Ai nostri lettori consigliamo di disinstallare del tutto l’app per poi effettuarne di nuovo il download e la conseguente installazione dal Play Store come dall’App Store Apple. Potrebbe essere anche molto utile eseguire una pulizia della cache del proprio telefono per eliminare file temporanei inutili dalle impostazioni.

