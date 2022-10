Occorre fare molta attenzione al possibile down Instagram di oggi 25 ottobre. Inizialmente si pensava che le segnalazioni sul disservizio potessero essere in qualche modo associate al malfunzionamento di WhatsApp, visto che per circa un’ora la nota piattaforma è risultata inutilizzabile in tutto il mondo questa mattina. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, ma ora occorre fare uno step in più. Già, perché ormai è chiaro che le fasce orarie due “down” siano differenti, ragion per cui occorre trattare in modo diverso le tematiche, come sempre avviene in queste circostanze.

Possibile down Instagram oggi: analizziamo meglio i problemi registrati non solo con Home Page

Provando a scendere in dettagli, parlare di down Instagram oggi forse è ancora prematuro, alla luce dei numeri forniti in tempo reale da DownDetector, ma è chiaro che la situazione non possa essere sottovalutata in alcun modo dai tecnici. A quanto pare, i problemi stanno venendo a galla non solo consultando la propria Home Page, ma anche nell’ambito delle storie. Già, perché la riproduzione dei contenuti risulta lenta e in alcuni casi impossibile. Pagine che si caricano a vuoto, a testimonianza del fatto che da alcune ore a questa parte i server di alcuni colossi siano particolarmente stressati.

Basti pensare al fatto che un utente pochi minuti ha riportato la propria esperienza con questo commento: “Non mi da vedere le storie, me le fa scorrere a un velocità assurda“. Appare chiaro che siano in corso problemi, ma resto dell’idea che parlare di “down Instagram” non sia la cosa migliore da fare, visto che i numeri al momento della pubblicazione del nostro articolo tutto sommato non siano così alti.

Staremo a vedere come evolveranno le cose in giornata e se ci sarà effettivamente il tanto temuto down Instagram oggi.

