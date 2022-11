Occorre essere molto chiari, oggi 1 novembre, a proposito dei problemi Instagram che si rincorrono dalla giornata di lunedì. Come ormai tutti sanno, infatti, diversi account sono risultati bannati senza alcun motivo, dando vita ad una sorta di down parziale, senza dimenticare che un’altra percentuale significativa di utenti ha visto decrescere in modo preoccupante il numero dei propri follower. Insomma, si è trattato di un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame la scorsa settimana, quando la piattaforma è risultata inaccessibile per alcune ore a causa di malfunzionamento a livello server.

Cosa sappiamo sulla coda dei i problemi Instagram con down e follower perduti anche in Italia

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso a proposito dei problemi Instagram, in merito al down che ha generato la storia dei follower perduti? Due gli aspetti sui quali dobbiamo concentrarci martedì mattina. Da un lato, come possiamo notare su Down Detector, l’anomalia non è del tutto risolta. Certo, siamo lontanissimi dai numeri registrati ieri pomeriggio, ma è chiaro che qualcuno abbia ancora difficoltà ad entrare o a ritrovare il numero adeguato di persone che seguono il proprio account.

Allo stesso tempo, l’ultimo aggiornamento sui problemi Instagram è arrivato ieri sera tramite un account ufficiale dell’assistenza. Un modo per annunciare che il disservizio sia stato in realtà superato: “Ora abbiamo risolto questo bug: causava problemi di accesso ai propri account a persone in diverse parti del mondo e un cambiamento temporaneo per alcuni nel numero di follower“. Cosa vuol dire questo? Sostanzialmente, i tecnici hanno trovato una soluzione, ma occorrerà ancora qualche ora prima che tutti possano dire di non notare anomalie.

Anche voi state facendo i conti con problemi Instagram, in merito al down su accesso e follower perduti? Riportate la vostra esperienza qui di seguito.

