Non si caricano le storie Instagram oggi 17 maggio, almeno stando alle testimonianze del pubblico italiano. Attorno alle 8:30, infatti, sono arrivate le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno fatto fatica a portare a termine una normalissima operazione all’interno dell’app. Problemi che sembrano andare al di là del sistema operativo di riferimento, ma anche della compagnia telefonica che abbiamo scelto per la navigazione. Dunque, ci sono elementi in comune con la situazione che abbiamo analizzato l’anno scorso nel nostro magazine.

Confermati problemi per i quali non si caricano le storie Instagram il 17 maggio

Dunque, se non si caricano le storie Instagram questo lunedì, sappiate che non siete soli. Come si può notare all’interno della pagina specifica di Down Detector, il disservizio sta colpendo tanti italiani in questi minuti. Allo stato attuale, non potete fare altro che attendere un miglioramento della situazione tramite l’intervento dei tecnici. Non escludo che, qualora il disservizio dovesse prolungarsi, possano venire a galla soluzioni specifiche per mettersi alle spalle questo disservizio.

Di sicuro non si tratta di problemi inediti per coloro a detta dei quali non si caricano le storie Instagram. Capita, infatti, che per alcuni minuti (a volte anche delle ore) si verifichino disservizi di questo tipo. Staremo a vedere quanto durerà il tutto questa mattina, sperando che i tecnici siano in grado di intervenire nel più breve tempo possibile per archiviare questa vicenda. Anche a voi si stanno verificando malfunzionamenti del genere? Fateci sapere qui di seguito.

Aggiornamento 9:21. La situazione pare essere sotto controllo per chi ha segnalato che non si caricano le storie Instagram. Le segnalazioni stanno gradualmente calando, a testimonianza del fatto che in questo frangente i tecnici siano intervenuti con grande velocità per un disservizio momentaneo.