Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati senza ombra di dubbio problemi Instagram di varia natura. In questa scorcio finale del 2021, sebbene non ci siano stati dei veri e propri bug prolungati del servizio, non mancano le anomalie ripetute, come quella iniziata mercoledì sera con il messaggio “è stata effettuata la disconnessione Instagram“. Un malfunzionamento non registrato da tutti dal 15 dicembre, che tuttavia non va trascurato e che fa riferimento all’impossibilità di aggiornare il feed per alcuni clienti.

Come si manifestano i problemi Instagram con messaggio “è stata effettuata la disconnessione”

In altre circostanze, invece, i problemi Instagram con il costante messaggio “è stata effettuata la disconnessione”, non consentono di restare loggati alla piattaforma. In pratica, non si registrano (almeno per il momento) dei veri e propri problemi di accesso al social delle immagini. Semmai alcune funzioni sono possibili ma il tipico errore in cui alcuni si stanno imbattendo è quello relativo al mancato aggiornamento del feed.

Questo il più delle volte, perché come si nota dall’apposita pagina di Down Detector effettivamente c’è un malfunzionamento che va oltre il solito update del feed. Per questa ragione, qualora doveste imbattervi nel messaggio “è stata effettuata la disconnessione”, non abbiate timore. Siete tra i tanti. Nonostante i ripetuti tentativi di vedere che cosa abbiano condiviso coloro che seguiamo, la schermata dell’app resta monocromatica, oppure in fase di logout.

A questo punto voglio passare la palla a voi. Avete riscontrato problemi Instagram con l’apparizione del messaggio “è stata effettuata la disconnessione” a partire dalle 20 di mercoledì sera? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, riportandoci magari l’esperienza diretta che avete maturato all’interno della piattaforma. Solo in questo modo, infatti, avremo uno sguardo d’insieme migliore ed attendibile sull’accaduto.