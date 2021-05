L’episodio Grey’s Anatomy 17×12, in onda martedì 25 maggio su Fox in prima visione assoluta, è quello che apre una storyline destinata a culminare nell’addio al personaggio di Jackson, che arriverà solo nel quindicesimo episodio.

Nella trama di Grey’s Anatomy 17×12 si fa strada il tema delle proteste del movimento Black Lives Matter, esplose nel bel mezzo della pandemia sulla scorta dei numerosi episodi di violenza della polizia contro persone di colore: anche nel medical drama, da tempo sensibile alle tematiche del razzismo e della discriminazione, compare la citazione “I can’t breathe” diventata uno slogan del movimento dopo la morte di George Floyd a Minneapolis e il tema finisce per influenzare non poco i medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

Diversi dottori in Grey’s Anatomy 17×12 sono chiamati ad occuparsi di pazienti ricoverati in ospedale in seguito agli scontri con la polizia. Tra questi c’è Jackson, che da figlio di un uomo bianco e una donna di colore inizia ad interrogarsi sul proprio impegno a difesa delle minoranze, realizzato più con le elargizioni di denaro dall’alto della sua posizione privilegiata che con azioni concrete di protesta o di proposta.

Grey’s Anatomy 17×12 non è certo il primo episodio della serie dedicato alla brutalità della polizia nei confronti delle minoranze o alle iniquità del sistema sanitario americano che ha costi di accesso spesso insostenibili per le classi sociali più deboli. Stavolta i due temi si incrociano e soprattutto incrociano la stretta attualità, da un lato con la mobilitazione di Black Lives Matter e dall’altro con i casi di pazienti appartenenti a minoranze etniche che subiscono gli effetti della pandemia più dei bianchi.

L’episodio di Grey’s Anatomy 17×12 va in onda, come sempre, dopo la messa in onda in prima tv dello spin-off Station 19 4, che lunedì 25 maggio raggiunge quota 11 episodi. ABC e ShondaLand hanno appena annunciato che stanno sviluppando anche un altro spin-off di Grey’s Anatomy, potenzialmente un’altra lunga serialità.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 17×12 in onda su Fox in prima tv alle 22.50.