Ci sono grandi aspettative nei confronti di Apple in termini di sviluppo software, al punto che ora tutti si chiedono quando ci sarà l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 14.6. Un appuntamento importante, con alcune previsioni che per forza di cose vanno rinfrescate rispetto a quello che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sulle nostre pagine. La premessa è d’obbligo e doverosa, in quanto come sempre avviene in queste circostanze non abbiamo prese di posizione ufficiali da parte della mela morsicata in grado di indirizzare al meglio la nostra analisi.

Capiamo insieme quando ci sarà l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 14.6

Sebbene non ci siano riscontri oggettivi su quando ci sarà l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 14.6, allo stesso tempo qualche ipotesi la possiamo avanzare. Giugno è il mese decisivo in cui ci sarà la presentazione ufficiale di iOS 15, con l’avvio dei lavori per le varie beta che si susseguiranno durante la stagione estiva. Questo, almeno fino a settembre, quando potremo toccare con mano una volta per tutte l’upgrade nella sua versione stabile e definitiva. Chiaramente, entro i primi di giugno ci saranno degli step interlocutori.

Uno di questi è dato da iOS 14.7, dopo il rilascio della prima beta da parte di Apple la scorsa settimana. I tempi sono ristretti, dunque, e le finestre richiedono interventi tempestivi al colosso di Cupertino. A tal proposito, è lecito immaginare che entro questa settimana ci possa essere anche l’uscita di iOS 14.6. Stavolta niente beta, ma la variante stabile, anche perché negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di toccare con mano ben due release candidate. A testimonianza del fatto che i tempi siano ormai maturi.

Solo indiscrezioni, per ora, ma è chiaro che se qualcuno si stia chiedendo quando ci sarà l’uscita dell’aggiornamento iOS 14.6, qualche indizio più concreto si possa effettivamente raccogliere in questa fase.