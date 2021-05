Non sappiamo ancora quando sarà disponibile la versione definitiva ed ufficiale dell’aggiornamento iOS 14.7, ma il fatto stesso che oggi 20 maggio sia trapelata online la prima beta del pacchetto software è un elemento molto significativo. Dopo il blocco del downgrade verso iOS 14.5, di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, dunque, un altro elemento che vale la pena approfondire questa mattina. Cerchiamo di capire quali siano i dettagli emersi fino ad ora a proposito del tanto atteso upgrade. Proviamo a fare il punto della situazione, attraverso le informazioni trapelate fino a questo momento.

Quali novità potrebbero essere incluse nell’aggiornamento con iOS 14.7

Premettendo che la prima beta di iOS 14.7 ci consegni al momento un aggiornamento acerbo, destinato a ricevere ulteriori funzioni nel corso delle prossime settimane, tramite MacRumors possiamo già fare un primo punto della situazione. Sono frammentarie le notizie venute a galla fino a questo momento, a proposito delle funzioni incluse nel nuovo pacchetto software, anche se tra gli addetti ai lavori si è diffusa la voce che Apple possa garantire nuovi plus sul versante dell’accessibilità.

Insomma, questione ancora in via di definizione, in quanto da un lato ad oggi non possiamo avere ancora la certezza che l’aggiornamento iOS 14.7 sia in qualche modo in grado di assicurarci grosse novità, mentre dall’altro non posso escludere che nelle prossime settimane, con l’arrivo di ulteriori beta, la situazione possa cambiare in modo significativo. Dunque, occhi aperti, anche perché con Apple non ci si ferma mai sotto questo punto di vista.

Qualora abbiate avuto modo di testare la prima beta di iOS 14.7, non esitate a commentare l’articolo odierno, in modo da avere le idee più chiare sul modo in cui Apple intenda realmente intervenire tramite il nuovo aggiornamento. Entro giugno, comunque, la situazione sarà definita a 360 gradi, stando alle tempistiche standard della mela morsicata.