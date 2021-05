Giungere a conclusioni in questo momento sarebbe affrettato e di conseguenza un errore, ma allo stesso tempo non possiamo ignorare le prime segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi dopo aver portato a termine il download dell’aggiornamento iOS 14.6. Di recente, anche sul nostro magazine, ci siamo concentrati sulle principali specifiche del pacchetto software, evidenziando anche alcuni passaggi importanti su Apple Music. Oggi 26 aprile, però, occorre trattare altre tematiche per il pubblico italiano.

Non isolati i problemi con iOS 14.6 riguardanti batteria e surriscaldamenti

Sostanzialmente, pare che in giro per il mondo non pochi utenti Apple stiano mettendo in evidenza problemi con iOS 14.6 legati non solo alla durata della batteria, ma anche ai surriscaldamenti dei device. Va detto che il consumo della batteria è un problema comune dopo un aggiornamento più o meno significativo, anche per i top di gamma. Tuttavia, in questo caso, alcuni utenti segnalano un’autonomia calata oltre le aspettative. Questione che dovrà essere monitorata con grande attenzione nei prossimi giorni.

Come riporta iPhone Hacks, però, le anomalie non finiscono qui. Oltre al consumo della batteria, infatti, a detta della fonte in queste ore gli utenti pare stiano segnalando anche che la batteria si surriscalda anche quando il telefono non viene utilizzato per diverse ore. In alcune community, un gruppo di utenti iPhone afferma che il problema di esaurimento della batteria è molto evidente durante l’utilizzo dell’app Podcast, ma è chiaro che sia necessario attendere qualche giorno prima di avere delle certezze sotto questo punto di vista.

In ogni caso, i problemi con l’aggiornamento iOS 14.6, soprattutto quelli inerenti la batteria, appaiono molto più frequenti tra i possessori di iPhone più vecchi. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più, considerando che nei prossimi giorni torneremo sicuramente sull’argomento.