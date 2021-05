Da alcune ore a questa parte, come molti sanno, è disponibile anche qui in Italia l’aggiornamento con iOS 14.6 per utenti iPhone ed iPad. L’upgrade è stato distribuito nella serata di lunedì, confermando sostanzialmente le anticipazioni che avevamo portato alla vostra attenzione ieri mattina. Dunque, tabella di marcia seguita perfettamente, con la prospettiva di imbattersi in iOS 14.7 nel giro di un paio di settimane. Magari poco prima dell’evento con il quale Apple presenterà al pubblico le principali caratteristiche di iOS 15.

Cosa manca all’aggiornamento iOS 14.6 sul versante Apple Music

In un contesto del genere occorre evidenziare in primis un dettaglio che al momento presenta una lacuna, a proposito dell’aggiornamento iOS 14.6. La questione, nello specifico, riguarda Apple Music. Mi riferisco alla funzione Lossless Audio, che conserva i dettagli nel file audio originale in modo che gli abbonati ad “Apple Music” possano ascoltare le canzoni esattamente come gli artisti, in un primo momento, le hanno registrate in studio. Dettaglio non di poco per tutti gli amanti della musica.

C’è un dettaglio, però, che ad oggi fa tutta la differenza del mondo. La funzione che vi ho appena descritto, infatti, verrà lanciata tra non molto attraverso iOS 14.6. Dunque, non vi aspettate di vederla attiva già oggi, in seguito al download del pacchetto software, in quanto Apple prevede di abilitarla solo durante il mese di giugno attraverso il rilascio di un aggiornamento lato server. Quello odierno resta uno step importante, in quanto iOS 14.6 pone le basi per sfruttare al meglio questo plus.

Staremo a vedere come evolverà lo sviluppo software per gli utenti Apple, anche a cavallo della transizione da iOS 14.6 ad iOS 14.7. Nel frattempo, nel caso in cui abbiate portato a termine il download, fateci sapere quali siano al momento le vostre sensazioni. In questo modo, gli altri utenti si prepareranno al meglio all’installazione.