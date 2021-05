Sono trascorsi pochissimi giorni dal rilascio definitivo dell’aggiornamento relativo ad iOS 14.6, ma ora tutti sono concentrati su iOS 14.7. Si tratta di uno step di transizione, in attesa di poter toccare con mano upgrade ben più importanti a fine estate. Come tutti sanno, infatti, ad inizio giugno conosceremo le principali caratteristiche di iOS 15, fermo restando che il suo arrivo sul mercato è previsto non prima di settembre. Proviamo a fare il punto della situazione, in relazione alle informazioni raccolte fino a questo momento.

Quali sono le aspettative verso l’aggiornamento iOS 14.7

Qualche segnale importante potrebbe arrivare anche sul versante batteria attraverso l’aggiornamento iOS 14.7. Il motivo? La questione si spiega con quanto vi abbiamo riportato ieri, considerando che i possessori di vecchi iPhone in queste ore stanno lamentando un consumo sproposito della batteria dopo aver toccato con mano l’ultimo pacchetto software di Apple. Alla luce delle suddette segnalazioni, è probabile che il pacchetto software integri una patch risolutiva per l’autonomia di determinati modelli.

Una sorta di intervento extra, last minute e non programmato inizialmente da Apple con iOS 14.7. Detto questo, gli sviluppatori hanno iniziato a testare la versione beta questo mercoledì. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, non si conoscono ancora grosse novità legate all’aggiornamento. L’eccezione si riferisce ad oggi a chi possiede un HomePod, in quanto sarà possibile regolare un Timer tramite l’applicazione Home su iPhone o iPad.

Per quanto riguarda le tempistiche, vale la pena ricordare che Apple presenterà il prossimo iOS 15 il 7 giugno, in occasione dell’apertura di un evento come il WWDC. Dunque, è probabile che iOS 14.7 possa vedere la luce proprio a cavallo di quell’appuntamento. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più a proposito delle intenzioni della mela morsicata. Restate connessi sulle nostre pagine per saperne di più.