Arrivano proprio in questi giorni le prime previsioni da parte degli addetti ai lavori, per quanto concerne la data di uscita dell’aggiornamento focalizzato su iOS 14.6. Occorre premettere che, con ogni probabilità, non avremo la possibilità di toccare con mano le tante novità messe a disposizione del pubblico con iOS 14.5 un paio di settimane fa. Detto questo, l’upgrade è comunque molto atteso, in quanto si spera che possano essere risolti alcuni problemi riscontrati qua e là dagli utenti.

Previsioni di uscita per l’aggiornamento iOS 14.6 in Europa

Cosa è lecito attendersi dal nuovo aggiornamento iOS 14.6, in vista del suo esordio ufficiale sul mercato in versione stabile e definitiva. Qualche anticipazione ve l’abbiamo fornita ad inizio settimana sul nostro magazine, con interventi da parte degli sviluppatori sulla carta. Tuttavia, sarà molto importante concentrarsi sulla questione “risoluzione bug”. Alcuni possessori di iPhone e iPad, ad esempio, in questi giorni si sono lamentati dei tempi di apertura con le loro app.

Per il resto, massima attenzione nei confronti della batteria, anche se per i giudizi definitivi su iOS 14.5 sotto questo punto di vista è opportuno attendere ancora qualche giorno. Di solito, un rilascio extra ravvicinato, come dovrebbe avvenire a stretto giro con iOS 14.6, dovrebbe garantire un valore aggiunto anche in termini di autonomia. Inutile dire che, in questo caso, siamo solo nel campo delle ipotesi. Ne sapremo di più prima di quanto pensiate.

Già, perché una fonte autorevole come Cnet, di recente, ha dichiarato che la data di uscita dell’aggiornamento iOS 14.6 dovrebbe essere prevista entro il mese di maggio. Insomma, pare che Apple in questo caso voglia bruciare le tappe. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime due settimane per il pubblico iPhone e iPad, in attesa di segnali concreti dalla mela morsicata. Che ne pensate?