Amadeus a Sanremo 2022? In Rai si pensa davvero ad un Amadeus ter al Festival della Canzone Italiana? Dopo il trionfo europeo dei Maneskin, vincitori del Festival 2021, torna a farsi strada l’ipotesi che il conduttore possa essere riconfermato alla guida del Festival.

A puntate sui Maneskin è stato infatti Amadeus, che li ha inseriti nel cast degli artisti del Festival di Sanremo 2021 con il rock del brano Zitti E Buoni. Un’intuizione che non solo ha riportato il rock al centro della musica italiana ma ha anche consentito ai Maneskin di conquistare il primo posto in Europa.

Dopo 31 anni, l’Eurovision torna a vedere l’Italia in vetta con i Maneskin. La prossima edizione sarà organizzata in Italia ma ancora non si conosce la città ospitante. Molte le candidate, la scelta sarà difficile oltre che impegnativa.

Il trionfo dei Maneskin riapre le ipotesi che Amadeus possa essere confermato nuovamente alla guida del Festival di Sanremo, nonostante le smentite immediate da parte del conduttore che nega ancora la possibilità di tornare sul palco del Teatro Ariston.

Amadeus a Sanremo 2022 non ci sarà, come ribadito oggi al Messaggero. “Sono felicissimo per la band, ma non se ne parla. Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022: Sanremo ha bisogno di energie particolari…“, le sue parole nel corso dell’intervista.

Felicissimo per il trionfo dei Maneskin, Amadeus smentisce di nuovo la sua eventuale presenza all’Ariston. Sanremo ha bisogno di energie nuove, lontane dalle sue. Ma non è da escludere un ritorno al Festival, prima o poi, anche se sicuramente non nei prossimi anni.

“Volevo fare in modo che il Festival rispecchiasse la realtà, il mercato, che le canzoni avessero un successo anche fuori dall’Ariston: mi sembra di aver centrato l’obiettivo“, sottolinea, ma non vi è alcuna possibilità di andare verso un Amadeus ter.