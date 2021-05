La classifica dell’Eurovision Song Contest 2021 viene svelata in conclusione della finale di sabato 22 maggio, trasmessa in diretta su Rai1 da Rotterdam.

Al termine delle esibizioni, e poco prima di svelare i voti di pubblico e giurie per i cantanti in gara, i presentatori hanno ricordato la vita pre-covid e accennato alla bellezza di una normale quotidianità, senza piangere maschere né distanziamento interpersonale.

Il messaggio sottolinea l’importanza della musica, in un cortometraggio che dà valore all’hashtag ufficiale #openus, apriamoci.

Per l’Italia hanno fatto il tifo tanti dei cantanti nostrani e si è scomodato anche il rocker Vasco Rossi che a loro ha riservato un messaggio sui social. Si è mobilitato Fedez – secondo al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin, ma anche la moglie Chiara Ferragni. Il Volo, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti e Adriano Celentano sono tra gli artisti che nella giornata di oggi hanno supportato l’avventura estera dei Maneskin.

In diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam, la serata finale dell’Eurovision Song Contest ha visto in gara 26 Paesi. I Maneskin hanno gareggiato per l’Italia mentre Senhit si è esibita in lingua inglese per la Repubblica di San Marino.

Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi hanno commentato la diretta dell’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia; a loro si è aggiunta telefonicamente Loredana Bertè, mentre Carolina Di Domenico è stata la portavoce per il nostro Paese per annunciare i 12 punti assegnati alla Lituania.

La classifica dell’Eurovision Song Contest 2021

Italia

Islanda

Ucraina

Finlandia

Russia



Grecia

Bulgaria

Portogallo

Moldavia

Svezia

Serbia

Cipro

Israele

Norvegia

Belgio

Norvegia

Azerbaigian

Albania

San Marino

Paesi Bassi

Spagna

Germania

Regno Unito

I punti assegnati all’Italia

Israele: 0

Polonia: 5

San Marino: 10

Albania: 4

Malta: 0

Estonia: 3

Macedonia del Nord: 10

Azerbaigian: 0

Norvegia: 5

Spagna: 0

Austria: 6

Regno Unito: 0

Slovenia: 12

Grecia: 4

Lettonia: 8

Irlanda: 0

Moldavia: 0

Serbia: 8

Bulgaria: 10

Cipro: 8

Belgio: 2

Germania: 6

Australia: 6

Finlandia: 6

Portogallo: 3

Ucraina: 12

Islanda: 7

Romania: 3

Croazia: 12

Repubblica Ceca: 6

Georgia: 12

Lituania: 10

Danimarca: 0

Russia: 10

Francia: 0

Svezia: 10

Svizzera: 8

Paesi Bassi: 0