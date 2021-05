Come mai non si visualizza la possibilità di richiedere il bonus vacanze 2021 via app IO, ossia attraverso lo strumento dedicato anche alla misura di sostegno rinnovata dal Governo Draghi? Gli italiani interessati al voucher per godersi giornate di riposo e relax ovunque nella nostra penisola si stanno chiedendo il perché non riescono a fare domanda per l’incentivo: non siamo al cospetto di nessun errore di tipo tecnico, semmai di un limite ben preciso che è stato pure puntualmente spiegato in un precedente approfondimento.

Possono usufruire del bonus vacanze 2021 coloro che non ne hanno fatto utilizzo nel corso dell’anno 2020. Il Governo Draghi ha sancito il prolungamento della scadenza del voucher anche per le prossime vacanze estive ma a patto che lo stesso incentivo sia stato richiesto entro lo scorso dicembre 2021. In pratica, accedendo all’app IO, a differenza di qualche mese fa, gli utenti non si ritroveranno proprio la scheda relativa al programma di aiuto ai cittadini italiani semplicemente perché, contestualmente al prolungamento della validità della misura, non sono stati riaperti i termini per fare nuove domande.

Appurato il perché qualsiasi nuova richiesta del bonus vacanze 2021 via app non sia più visibile per chi è attualmente interessato alla misura, va anche specificato che lo strumento della pubblica amministrazione servirà comunque per recuperare il codice del voucher a chi ne ha ancora diritto e vorrebbe dunque metterlo a frutto. Come pure raccontato nei giorni scorsi, la novità assoluta di questa nuova stagione di vacanze è che i potenziali viaggiatori potranno usufruire dello sconto non solo direttamente presso le strutture di ricezione come alberghi, agriturismi, bed&brakfast. In effetti sarà anche possibile rivolgersi alle agenzie di viaggio e pure ai tour operatore e nel caso di un pacchetto soggiorno acquistato in questa modalità usufruire del risparmio assegnato. Insomma, le possibilità di scelta aumentano, il tutto a favore degli utenti finali.