Il Governo Draghi ha confermato le modalità di fruizione del bonus vacanze 2021. L’incentivo, introdotto per la prima volta la scorsa estate dal premier Conte torna nel tentativo di dare slancio al turismo italiano. C’è però una fondamentale differenza rispetto alla passata edizione della formula e va chiarito pure se chi ha già usufruito dell’aiuto può nuovamente farne domanda.

Si può chiedere il bonus vacanza per la seconda volta?

La risposta alla domanda del titolo è presto detta. Per fortuna si. Anche nel caso in cui si sia usufruito già del bonus vacanza 2020, è possibile fare richiesta anche quest’anno dello stesso incentivo. Naturalmente le condizioni di reddito per la richiesta dovranno essere sempre rispettate. In particolar modo, il beneficio spetterà sempre e solo ai cittadini italiani con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 40.000 euro. L’importo, come sempre ancora, non sarà uguale per tutti e dipenderà molto dal numero di individui interni alla famiglia, secondo lo schema qui proposto:

500 euro per famiglia di tre o più persone;

300 euro per famiglia di due persone;

150 euro per single.

Per la richiesta del bonus vacanze 2021, esattamente come accaduto già durante l’estate 2020, si dovrà procedere attraverso l’app IO (la stessa del programma del cashback di stato per intenderci). Sarà possibile poi usufruire della misura di aiuto fino al 31 dicembre 2021.

Una grossa novità per questa estate

Si amplia l’offerta disponibile per il bonus vacanze 2021. Nel 2020 chi usufruiva dell’aiuto poteva farlo direttamente presso strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed&breakfast. Per quest’anno, lo stesso incentivo potrà essere utilizzato anche presso le agenzie di viaggio e i tour operator. La novità è stata pensata di certo per dare nuovo slancio soprattutto ai professionisti del settore ai quali sempre meno potenziali viaggiatori si affidano nel nome dell’autonoma volontà di organizzare i propri itinerari e soggiorni futuri.