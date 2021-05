Dovrebbe essere più interessante di quanto ci potessimo aspettare il nuovo aggiornamento di maggio messo a disposizione di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy Note 9, almeno stando alle informazioni che risultano disponibili questo venerdì qui in Italia. A distanza di poche settimane dal rilascio della patch di aprile, che abbiamo ovviamente trattato sul nostro magazine, cerchiamo di capire cosa dovrebbe avvenire a breve termine, in vista del download di un ulteriore pacchetto software.

Pronti ad installare l’aggiornamento di maggio sul Samsung Galaxy Note 9

Allo stato attuale, quali sono le novità che ci possiamo aspettare dal Samsung Galaxy Note 9 attraverso il rilascio dell’aggiornamento di maggio? Secondo i primi feedback forniti da SamMobile, dovremmo andare oltre il solito intervento focalizzato sulla sicurezza, anche al momento la fonte non ci ha dato riscontri extra, utili per scendere maggiormente in dettagli. Solo con il suo arrivo in Italia e coi primi feedback da parte del pubblico, infatti, avremo finalmente le idee più chiare in questo senso.

Qualche anticipazione, in ogni caso, possiamo già fornirla ai nostri lettori che sono in attesa di provare il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy Note 9. Gli altri device del produttore coreano che hanno già ricevuto l’aggiornamento di maggio, infatti, hanno avuto la possibilità di toccare con mano miglioramenti riguardanti la condivisione rapida e la fotocamera. Dunque, ci sono tutti i presupposti affinché lo stesso avvenga per questo dispositivo, in attesa dei primi riscontri da parte del pubblico italiano.

A prescindere da queste considerazioni, in ogni caso, è importante notare che il Samsung Galaxy Note 9 stia ricevendo nuovi aggiornamenti con continuità. Nonostante non si tratti certo di un prodotto di ultima generazione. Che ne pensate? Fateci sapere se avete già testato il più recente upgrade sfornato dal produttore asiatico.