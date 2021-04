Non crediate non sia ancora in pista il Samsung Galaxy Note 9, che ha appena iniziato a ricevere anche l’aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile 2021, le ultime concepite dal colosso di Mountain View. Il firmware in questione corrisponde alla serie N9600ZHS7FUD1. L’ondata iniziale era concentrata principalmente in Sud America, ma potrebbe giungere anche in altri Paesi in qualsiasi momento. Vi consigliamo di verificarlo di persona attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Il Samsung Galaxy Note 9 compirà presto quattro anni di età, ma ha ancora molto da dare, specie tenendo in considerazione gli attuali entry-level. Il device non riceverà Android 12, anche se ha promesso di mantenere aggiornato il fiore all’occhiello dell’anno 2018 per almeno altri 16 mesi (parliamo di altri quattro aggiornamenti mensili e altrettante patch trimestrali: dopo di che il supporto regolare verrà interrotto, tranne che per le revisioni di sicurezza sporadiche).

In fin dei conti dubitiamo che i possessori del Samsung Galaxy Note 9 possano lamentarsi vista la carriera del loro dispositivo, tenuto in giusta considerazione da parte del colosso di Seul, ed ancora in grado di offrire prestazioni all’altezza del top di gamma che è stato a suo tempo. Per adesso concentratevi sulla patch di sicurezza di aprile 2021, che non dovrebbe tardare ad arrivare a bordo della vostra unità (nel giro di una o due settimane al massimo, se non anche molto prima), ricordando di far partire l’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50%. Per non avere pensieri fareste anche meglio ad effettuare un backup aggiornato dei dati, da ripristinare al momento opportuno (qualcosa potrebbe andare storto e voi avere bisogno di un ripristino). Se volete chiederci qualcosa il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.