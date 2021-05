Arrivano alcuni chiarimenti importanti, oggi 21 maggio, per tutti coloro che stanno sentendo parlare della disponibilità di un buono sconto Amazon da 15 euro. Si tratta di un triplo codice che potrebbe fare la differenza nei prossimi giorni per i prossimi ordini che ci apprestiamo a concludere all’interno dello store, anche se è necessario precisare alcuni concetti per approcciarlo nel modo giusto. Vediamo come stanno le cose, dunque, dopo aver analizzato la nuova proposta del market per iPhone 12 con un altro articolo stamane.

Alcuni dettagli sul buono sconto Amazon da 15 euro ed il triplo codice in distribuzione

Cosa dobbiamo sapere sul buono sconto Amazon da 15 euro, in relazione al triplo codice che sta vedendo la luce in Italia questo venerdì? In primo luogo, sappiamo che la campagna non risulti valida per tutti. Allo stato attuale, non è dato sapere cosa determini la scelta di un iscritto rispetto ad un restato fuori, ma è chiaro che la promozione sia circoscritta e limitata. Possibile che nelle prossime ore, complici alcune testimonianze dirette degli utenti, si possa conoscere qualche informazione in più sotto questo punto di vista.

Partiamo dal presupposto che i codici in questione siano “REGALO1”, “REGALO2” e “REGALO3”. Detto questo, nel caso in cui doveste essere selezionati per l’utilizzo del buono sconto Amazon, dovrete effettuare acquisti di importo pari o superiore a 25 euro. Sarà possibile sfruttare un solo codice da 5 euro per ciascun ordine, su un totale di tre ordini. Indispensabile, comunque, che i singoli acquisti siano effettuati entro le ore 23:59 del 30 maggio 2021.

Dunque, prima di lasciarvi andare a facili entusiasmi, valutate tutte le informazioni appena fornite. Allo stesso tempo, controllate anche la cartella spam della vostra casella di posta elettronica. Spesso e volentieri, infatti, messaggi del genere finiscono erroneamente lì. Avete altro da aggiungere?