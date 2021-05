Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di colore nero. Uno smartphone che continua a stuzzicare fortemente le voglie di moltissimi utenti e non è un caso che in Giappone sia diventato lo smartphone più venduto. Anche in Italia l’iPhone 12 ha numerosissimi seguaci e chi non ha ancora avuto modo di acquistarlo, ma vorrebbe fortemente averlo tra le mani, può sicuramente sfruttare l’offerta presente su Amazon per la variante da 64GB e con la classica colorazione nera.

Le ultime novità sul prezzo per iPhone 12 da 64 GB

Siamo tornati, dunque, ai livelli di prezzo che abbiamo portato alla vostra attenzione alcune settimane fa. Parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, questo significa che lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente di approfittare di tale offerta, è la scelta migliore per il rapporto qualità e prezzo. A proposito di costo qui l’iPhone 12 può essere acquistato sborsando la cifra di 779 euro, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo precedente che permette di risparmiare ben 160 euro.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Tra l’altro si tratta di un prodotto Prime che quindi non prevede costi di spedizione e può arrivare nelle vostre case nel giro di pochissime ore. Chi non è abbonato al servizio Prime di Amazon, può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed avere la possibilità di usufruire allo stesso modo dei vantaggi sopra citati. Uno sconto di rilievo che non passa inosservato, ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali di questo iPhone 12.

Ci troviamo di fronte ad un top di gamma con display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il vetro Ceramic Shield, il più resistente presente in circolazione. Non manca un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore A14 Bionic con la connettività 5G che permetterà download velocissimi e streaming di alta qualità.

Infine non si può trascurare il comparto fotografico di questo iPhone 12 grazie alla presenza di un sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.