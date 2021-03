Abbiamo finalmente un nuovo aggiornamento da prendere in esame questa mattina, per quanto concerne gli utenti che si ritrovano con un Huawei P40 Lite acquistato nell’ultimo anno. Notizia significativa, visto che da un bel po’ di settimane non avevamo notizie sotto questo punto di vista. Tuttavia, chi spera di imbattersi nel più breve tempo possibile in EMUI 11, dovrà ancora portare pazienza, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 18 marzo con gli ultimi riscontri.

Arriva l’aggiornamento 302 per Huawei P40 Lite

Stando ai primi riscontri che ci sono stati riportati da Huawei Central, infatti, quello trapelato questo giovedì dovrebbe essere un semplice aggiornamento riguardante la sicurezza del device. Fermo restando che solo a fine marzo, con la piena distribuzione del pacchetto software in questione, potremo farci un’idea più precisa su eventuali funzioni extra comprese al suo interno. Cerchiamo dunque di fare chiarezza tra i dettagli fino a questo momento trapelati per il pubblico italiano.

Pur non trattandosi di un aggiornamento in grado di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo dello smartphone, è importante procedere con la sua installazione appena risulterà disponibile la notifica via OTA. La patch di gennaio di cui si parla in queste ore, non preclude nel modo più assoluto la possibilità di toccare con mano EMUI 11 su Huawei P40 Lite, come del resto vi abbiamo riportato alcune settimane fa con un altro articolo. Segnali di apertura, in questo senso, sono arrivati anche con feedback ufficiali dell’assistenza.

Vi ricordo che il mese scorso, per gli utenti che si ritrovano con un Huawei Nova 7i, sono arrivate buone notizie a proposito di questo importante aggiornamento. Huawei Egitto, infatti, ha risposto in modo ufficiale su questo argomento, assicurando che il dispositivo riceverà il firmware con EMUI 11 intorno al 25 marzo 2021. Va ricordato che so tratti della stessa variante di Huawei P40 Lite, lanciata con un nome diverso in alcuni mercati specifici.