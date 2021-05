Arrivano anche in Europa le prime segnalazioni da parte di coloro che, in possesso di un Huawei P30, stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento 156. Si tratta di uno step da non sottovalutare, nonostante in tanti siano ormai focalizzati sul progetto HarmonyOS 2.0 con questa serie. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con un pezzo dedicato, ma oggi 19 maggio occorre concentrarsi anche su altre tematiche, per evitare che i progetti futuri condizionino eccessivamente le esigenze attuali per questi smartphone.

La nuova svolta per Huawei P30 con il nuovo aggiornamento 156

Dunque, tempi non ancora maturi per HarmonyOS 2.0 a bordo di Huawei P30. Secondo le informazioni raccolte questo mercoledì tramite Huawei Central, possiamo evidenziare che il nuovo software include l’ultima build EMUI 11, oltre ad aggiungere diverse nuove applicazioni. A questo, poi, si aggiungono svariate ottimizzazioni relative alla sicurezza del sistema per consentirci uno step ulteriore in termini di prestazioni ed esperienza di utilizzo. Tuttavia, le novità non si fermano qui.

Una volta installato questo aggiornamento, gli utenti che si ritrovano con un Huawei P30 possono utilizzare la cartella dell’app Huawei nella schermata iniziale che mostra le app popolari, con tanto di icone che consentirà il tocco rapido per scaricarle facilmente. Secondo alcuni dettagli trapelati in queste settimane, le suddette app popolari includono Petal Search, Reader, Petal Maps, Game Center, Member Center e Link Now. Insomma, ci sono diversi buoni motivi per procedere con la sua installazione.

A questo punto, non possiamo fare altro che attendere la piena distribuzione dell’aggiornamento 156 per Huawei P30 qui in Italia, in modo da comprendere quale sia il reale impatto anche in termini di durata della batteria. Qualora abbiate già avuto modo di provarlo, fateci sapere che ne pensate con un commento a fine articolo, in modo da prepararci al meglio alla sua installazione.