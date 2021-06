Risulta già disponibile un rilascio extra per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P30, in particolare per il pubblico asiatico che in questi giorni ha iniziato a testare la beta di HarmonyOS 2.0. Dopo aver dato notizia della prima apparizione del pacchetto software a bordo di questa serie pochi giorni fa, infatti, bisogna prendere atto di un intervento concepito per migliorare alcuni aspetti che non stavano funzionando al massimo. Ecco perché oggi 28 giugno occorre fare il punto della situazione con le informazioni disponibili.

Cosa sta migliorando per Huawei P30 con il secondo rilascio di HarmonyOS 2.0 in beta

Come spesso avviene in questi casi, i primi spunti sul rilascio ci arrivano direttamente da Huawei Central. A detta della fonte, pare che l’aggiornamento in questione apporti una serie di ottimizzazioni utili per fare dei passi in avanti con l’autenticazione delle impronte digitali. Allo stesso tempo, gli utenti fanno sapere che viene risolto anche il problema che prevede la riattivazione automatica della luminosità dello schermo in modo del tutto casuale. Dunque, andando oltre l’effettiva volontà degli utenti.

Pare che i suddetti problemi siano stati segnalati continuamente dai beta tester e, a quanto pare, da circa 24 ore dal colosso tecnologico cinese è pervenuta la tanto attesa patch per risolverli una volta per tutte. A questo, poi, aggiungiamo il fatto che l’ultima patch di sistema viene fornita con un pacchetto di aggiornamento le cui dimensioni non superano la soglia di 6,94 MB. Come accennato in precedenza, i vari upgrade di questa beta test impostati sul nuovo aggiornamento di HarmonyOS 2.0 sono limitati al mercato cinese.

Come sempre avviene in questi casi, possiamo dire che presto si espanderanno al mercato globale. Staremo a vedere se dalle testimonianze extra del pubblico verranno a galla ulteriori indicazioni dal pubblico in possesso di un Huawei P30.