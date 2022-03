La settimana comincia bene per i proprietari del Huawei P30 in Europa: a bordo del loro dispositivo sta arrivando l’EMUI 12 stabile. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il telefono sta installando l’ultimo aggiornamento contrassegnato dalla build 12.0.0.132 (C431E3R2P2), dal peso di 4,52GB. La scorsa settimana, il produttore cinese ha inizialmente rilasciato la EMUI 12 stabile per i modelli della serie Huawei P30.

Da allora, l’upgrade si sta espandendo, poco alla volta, in diversi mercati per coprire tutte le unità disponibili. Il roll-out viene notificato tramite OTA (Over-The-Air): attenti, dunque, ad ogni avviso che vi arriva. Secondo il log delle modifiche, EMUI 12 offre un’interfaccia utente che garantisce una sensazione simile ad HarmonyOS, insieme ad alcuni strumenti di regolazione dei caratteri per una migliore visibilità, un pannello di controllo separato con la funzione ‘Device+‘, pulsanti di accesso rapido ed altro ancora (come nel caso di strumenti di sicurezza avanzati). Per scaricare l’aggiornamento è necessario aprire il menu impostazioni e selezionare la voce ‘Sistema‘ e ‘Aggiornamento software‘. Infine, toccate il pulsante ‘Controlla aggiornamenti‘ e lasciate che il telefono riceva l’ultimo upgrade per il vostro Huawei P30.

Una volta ricevuta la richiesta di aggiornamento, toccate il tasto ‘Scarica e installa‘. Successivamente riavviate il telefono. D’altra parte, potrete ottenere lo stesso risultato tramite l’app My Huawei. Come potete vedere, è tutto molto facile: non vi resta che procedere all’installazione dell’EMUI 12 stabile a bordo del vostro Huawei P30 (adesso che l’aggiornamento è arrivato in Europa non c’è bisogno di attendere altro tempo). Una volta scaricato l’upgrade abbiate cura di andare avanti con l’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua di carica della vostra batteria sia superiore al 50% (va bene anche collegare il telefono alla rete elettrica) e di effettuare un backup dei vostri dati personali.

