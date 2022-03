Da oggi 28 marzo l’aggiornamento EMUI 12 su Huawei P30 Pro comincia ad essere disponibile in Europa. Si tratta di una grossa conquista per il dispositivo ex top di gamma molto diffuso dalle nostre parti, anche perché l’esperienza software nuova di zecca è decisamente simile a quella di Harmony OS.

Il pacchetto software in prima distribuzione è siglato con numero di build EMUI 12.0.0.132. La dimensione del firmware non poteva che essere corposa, esattamente pari a 4,57 GB. L’ingombro è più che necessario per inglobare tutte le novità relative all’interfaccia proprietaria Huawei e anche la grafica e le feature che sono proprie di Harmony OS, diffuso in Cina ma non ancora distribuito nel resto del mondo.

Quali sono i principali cambiamenti di cui sarà responsabile proprio l’EMUI 12 su Huawei P30 Pro? Il pacchetto introdurrà nuovi temi con colori e toni naturali e realistici e le cartelle intelligenti (da ingrandire a piacimento con la pressione del dito sullo schermo per un più facile accesso). Con l’aggiornamento sarà poi possibile accedere al pannello delle notifiche scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a sinistra dello schermo, mentre il pannello di controllo sarà accessibile dall’alto a destra del display.

Tra le altre novità in arrivo con EMUI 12 su Huawei P30 Pro, c’è quella relativa alla condivisione di file tra telefono e laptop, senza l’utilizzo di un cavo dati. Per l’app MeeTime ancora, ci sono ora le chiamate vocali e video in HD tramite Wi-fi o rete dati e viene aggiunto anche il supporto per la condivisione dello schermo durante le videochiamate ed è pure possibile taggare e condividere contenuti chiave nelle chat sempre video. Per finire, Huawei Share introduce la condivisione più rapida di file tra telefoni, tablet e laptop Huawei.

